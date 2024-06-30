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العالم

تركيا تصدر كتاباً يوثق جرائم الكيان الصهيوني في غزة

1 جولية 2024 ()
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أصدرت دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، اليوم الاثنين، كتاباً بعنوان "قضيتنا فلسطين"، وثّقت فيه المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وجهود تركيا لوضع حد لظلم الاحتلال الصهيوني الواقع هناك.

وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي كتب مقدمة الكتاب، أن "فلسطين شهدت أكبر المآسي على مر السنين، وعاشت دموعاً وآلاماً لا توصًف"، مشيراً في الوقت ذاته إلى مساعي تركيا الدبلوماسية لوقف الحرب في قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني.

و وصدر الكتاب باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ويتكون من سبعة فصول.

 

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