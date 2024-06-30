حجز كمية معتبرة من المهلوسات في عين مليلة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة، التابع لأمن ولاية أم البواقي، من حجز 17 ألف و921 كبسولة من المؤثرات العقلية، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، حسبما ورد اليوم الإثنين في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وجاء في البيان أن "عناصر الفرقة استقوا معلومات مفادها وجود كمية من المؤثرات العقلية مخبأة بأحد الأماكن المعزولة بمخرج مدينة عين مليلة، ليتم على الفور، بالتنسيق مع النيابة المحلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنقل إلى عين المكان، حيث تم العثور على 17 ألف و850 كبسولة من المهلوسات داخل علب كرتون كبيرة الحجم.

كما تم عقب ذلك مباشرة التحقيق والتحري، حيث تمكن عناصر الضبطية القضائية من التوصل إلى تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما في القضية وتوقيفهما، وبعد تفتيش مسكنيهما، تم حجز 71 كبسولة أخرى من المؤثرات العقلية، إضافة إلى قطعة من المخدرات ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وحسب ذات المصدر، فقد أنجز للمشتبه فيهما البالغين من العمر 27 و42 ملف جزائي عن قضية "الحيازة والتخزين بغرض المتاجرة لأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير مشروعة"، قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة.