JO Paris: les athlètes algériens qui participeront

Les noms qui composent la délégation algérienne qui se rendra à Paris pour représenter le drapeau national aux Jeux Olympiques, qui auront lieu dans la capitale française du 26 juillet au 11 août, commencent à circuler, en attendant la confirmation des listes finales des pays participants par la Fédération Internationale de Natation et la Fédération Internationale d'Athlétisme les 3 et 7 juillet.

Le duo Amine Bouanani (110 mètres haies) et Oussama Khennouci (lancer de disque) a été ajouté à la liste de la délégation algérienne, après avoir amélioré leurs classements mondiaux grâce à leur participation au dernier championnat national et avoir obtenu leur ticket pour les JO. Bouanani et Khennouci portent ainsi le nombre de représentants à sept.

Le Comité Olympique mise sur plusieurs noms pour monter sur le podium, notamment le champion Djamel Sedjati, détenteur de la meilleure performance mondiale cette année sur 800 mètres, ainsi que son collègue Sofiane Moula, qui vise à retrouver son niveau habituel pour cette occasion importante. La gymnaste Kaylia Nemour, médaillé à deux reprises lors de la Coupe du Monde à Doha, et la boxeuse Imane Khelif, médaillée d'or aux USA, sont également des espoirs importants. Le sprinteur Yasser Triki, médaillé d'argent au Championnat du Monde en salle 2024, est également un grand espoir.

Moins en vue mais tout aussi prometteurs sont Dris Messaoud (judo), Mohamed Bidani (haltérophilie) et Bachir Sid Azara (lutte).

La liste des athlètes inclut:

Athlétisme

- Djamel Sedjati, Slimane Moula, Mohamed Ali Gouaned - 800 mètres

- Amine Bouanani - 110 mètres haies

- Yasser Triki - triple saut

- Oussama Khennouci - lancer de disque

- Zahra Tatare - lancer de marteau

Boxe

- Roumaissa Boualem - 50 kg

- Hajila Khelif - 60 kg

- Imane Khelif - 66 kg

- Jugurtha Ait Bekka - 63,5 kg

- Mourad Kadi + 92 kg

Lutte

- Abdelkarim Fergat - 60 kg (gréco-romaine)

- Ishak Ghaiou - 67 kg (gréco-romaine)

- Abdelkarim Ouakali - 77 kg (gréco-romaine)

- Bachir Sid Azara - 87 kg (gréco-romaine)

- Fadi Rouabah - 97 kg (gréco-romaine)

- Ibtissm Doudou - 50 kg (lutte féminine)

- Chaima Aouissi - 53 kg (lutte féminine)

- Fateh Benferdjallah - 86 kg (lutte libre)

Judo

- Dris Messaoud - 73 kg

- Amina Belkadi - 63 kg

- Mohamed El Mehdi Lili + 100 kg

Cyclisme

- Hamza Yacine

- Nesrine Houili

Tir

- Kouceila Adoul - carabine à air comprimé 10m

- Samir Bouchireb - pistolet à air comprimé 10m

- Houda Chaabi - carabine à air comprimé 10m

Aviron

- Naihad Benchadli - skiff poids lourd

- Sidali Boudina - skiff poids lourd

Kayak slalom

- Carole Bouzidi

Gymnastique

- Kaylia Nemour

Voile

- Rami Boudrouma

Escrime

- Équipe féminine épée (4 escrimeuses)

- Salim Haroui fleuret

Haltérophilie

- Walid Bidani - 102 kg

Badminton

- Kouceila Mammeri, Tanina Mammeri

Tennis de table

- Mehdi Bouloussa, Linda Laghribi

Natation

- Djaouad Sayoud - 200m quatre nages

- Nesrine Medjahed- 100m libre