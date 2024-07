Retards et annulations des vols : Les explications d’Air Algérie

Air Algérie a justifié les retards ou annulations de certains vols par les conditions météorologiques exceptionnelles que connaissent certaines wilayas du sud du pays.

"La raison est liée à la forte chaleur ou aux vents de sable violents qui empêchent les avions de décoller et de voler", lit-on dans le communiqué d’Air Algérie.

La compagnie aérienne a considéré que "la situation est urgente et exceptionnelle et échappe à son contrôle, rendant impossible la continuité des opérations de transport des passagers. La sécurité et la sûreté des passagers sont une priorité absolue dans la gestion des vols".

"Les équipes d'Air Algérie travaillent 24 h/24 pour suivre les conditions météorologiques et coordonner avec les organismes concernés afin de fournir des mises à jour précises et immédiates sur les conditions météorologiques et les changements pouvant affecter les vols. Nous nous engageons à faire tout notre possible pour garantir un retour au programme habituel dans les plus brefs délais", ajoute Air Algérie.

Elle a, également, indiqué qu'elle "travaille à fournir des alternatives possibles pour aider les clients, en particulier ceux ayant des conditions spéciales, à atteindre leurs destinations dès que possible. "Nous offrons des services supplémentaires pour soutenir les passagers affectés, y compris l'hébergement à l'hôtel si nécessaire et la facilitation des procédures de rebooking", conclut le communiqué.