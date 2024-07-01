توقيت جديد لسير القطار الليلي الجزائر-عنابة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الاثنين، عن توقيت جديد لسير القطار الليلي على خط الجزائر -عنابة-الجزائر ابتداء من غد الثلاثاء بتنظيم رحلات مسائية يومية بين المدينتين مع التوقف في عدة محطات على طول السكة.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأن انطلاق الرحلات سيكون على مستوى محطة آغا بالجزائر العاصمة نحو محطة عنابة على الساعة 19سا43د، بينما يكون الوصول على الساعة 5سا 28د صباحا.

في حين سيكون توقيت انطلاق القطار الليلي من محطة عنابة نحو محطة آغا بالجزائر العاصمة على الساعة 19سا20د و الوصول على الساعة 5سا36 صباحا.

وأضافت الشركة أن القطار الليلي على خط الجزائر-عنابة-الجزائر يتضمن التوقف عند عدة محطات، منها محطات الحراش، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، الحروش، عزابة.