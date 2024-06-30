مصنع "شيري" .. جلسة عمل بسفارة الصين

عقدت صباح اليوم بمقر سفارة الصين الشعبية بالجزائر، جلسة عمل بين إطارات مصنع شيري بالجزائر من جهة وسفير الصين بالجزائر، لي جيان.

ووفق بيان "شيري الجزائر"، "استعرض الطرفان مدى تقدم مشروع مصنع شيري للسيارات، باعتبار ان الشريك الصيني (علامة شيري) كشركة وطنية ملك للدولة الصينية تحوز على نسبة 35% من المصنع، الذي يندرج ضمن استراتيجية الصين في توسيع استثماراتها في الجزائر ويتجلى ذلك في ميدان صناعة السيارات".

وأضاف ذات البيان: "التزم الطرف الصيني من خلال مصنع شيري في الجزائر بنقل آخر تكنولوجيات صناعة السيارات في العالم وخلق نسيج مناولة لرفع نسبة الإدماج، والتصدير منتجاته إلى الدول المجاورة تماشيا مع الاستراتيجية المحكمة للدولة الجزائرية للنهوض بقطاع صناعة السيارات في الجزائر".

من جهته أكد الشريك الجزائري "حرصه على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في أقرب الآجال والذي أثمر بعد زيارة رئيس الجمهورية لدولة الصين الشعبية في ظل العلاقة المتينة التي تربط البلدين"، يحتم البيان.