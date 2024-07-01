فرنسا تحسم قمة ثمن النهائي (فيديو)

حسم المنتخب الفرنسي، اليوم الإثنين، قمة ثمن نهائي بطولة الأمم الأوروبية التي جمعته بنظيره البلجيكي في داربي مثير بمدينة دوسلدروف الألمانية.

وتبادل المنتخبان، اللذان يعجان بنجوم تنشط في أكبر الأندية الأوروبية، الهجمات الخطيرة التي لم تترجم إلى أهداف بسبب غياب اللمسة الأخيرة تارة وتألق الحارسين تارة أخرى، قبل أن تأتي الدقيقة 85 التي حملت الخبر السار للفرنسيين بهدف سجله مدافع "الشياطين الحمر" فيرتونغين ضد مرماه بعد تسديدة المهاجم كولومواني.

وأعلن بعدها الحكم نهاية المقابلة بتأهل "الديوك" إلى ربع النهائي، حيث سيواجهون الفائز من مقابلة البرتغال-سلوفينيا.