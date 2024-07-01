هذه نسبة تقدم عملية الإحصاء العام للفلاحة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة اليوم الاثنين بمعسكر أن نسبة تقدم عملية الإحصاء العام للفلاحة تصل حاليا عبر الوطن إلى قرابة 68 بالمائة مؤكدا أنها تجري في ظروف جد حسنة.

وأوضح شرفة خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية التي قادته إلى الولاية رفقة وزير الري طه دربال أن "نسبة تقدم الإحصاء العام للفلاحة عبر الوطن تصل حاليا إلى قرابة 68 بالمائة حيث أن هذه العملية تسير في ظروف جد حسنة مع تسجيل إقبال للفلاحين".

ودعا الوزير في نفس السياق الفلاحين ومربي المواشي بالوطن إلى الانخراط في هذه العملية الإحصائية بغية إنهاءها في أحسن الظروف علما بأنها ستتواصل إلى غاية 17 يوليو الجاري.

ومن جهة أخرى أعلن عن الشروع في تخزين 150 ألف طن من محصول البطاطس وكذا 40 ألف طن من محصول البصل على المستوى الوطني حيث تندرج العملية في إطار البرنامج الوطني لمنظومة ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع "سيربالاك".

وأضاف أن تخزين هذه الكمية سيسمح "بضمان وفرة في السوق لاسيما خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين وكذا استقرار سعر هذين المحصولين".

كما أعلن شرفة عن رفع المساحات المخصصة لزراعة البقول الجافة بولاية معسكر إلى 10 آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي المقبل 2024 ـ 2025 وهذا في إطار البرنامج الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية.