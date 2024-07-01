"مخاطر التهديدات السبيرانية" محور لقاء بسوناطراك

أشرف، اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بمقر المديرية العامة للمؤسسة، على افتتاح اللقاء التوعوي المخصص لموضوع "المخاطر والتهديدات السيبرانية"، نظمته المديرية المركزية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، بحضور المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لدى وزارة الدفاع الوطني، العميد عبد السلام بلغول.

يهدف هذا اللقاء، الذي شاركت في فعالياته الإطارات المسيّرة ومدراء نشاطات المؤسسة وهياكلها الوظيفية، إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ونشر الوعي بين الموظفين بأهمية الالتزام بالسياسات الأمنية ذات الصلة، حيث أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي على "أنّ مكافحة الجرائم الإلكترونية تعد مسألة حساسة وتشكّل تهديدًا حقيقيًا يمكن أن يؤثّر على أمن وديمومة العمليات في المنشآت الصناعية لسوناطراك، واضعا الإطارات المسيّرة في صدارة المعركة للوقاية من هذه المخاطر والتهديدات، ومشددًا على ضرورة إدراك رهانات الأمن السيبراني والمخاطر السيبرانية لحماية البيانات والأنظمة والشبكات".

تناول الحاضرون خلال اللقاء التهديدات والهجمات الإلكترونية التي قد تعطّل الأنظمة التكنولوجية للمؤسسات وتعرقل خدماتها المعلوماتية، تشمل هذه التهديدات، التي تؤثر بشكل كبير على استقرار وأمن المؤسسات في عصر التحوّل الرقمي، اختراقات البيانات، الاحتيال الإلكتروني، التجسّس الإلكتروني وكذا تخريب المنشآت الحيوية عن طريق البرمجيات الخبيثة.

وناقش المتدخلون خلال اللقاء عدة محاور لمواجهة المخاطر السيبرانية، وأكدوا على الحاجة إلى إرساء تعاون بين جميع الأطراف المعنية، كما شدّدوا على أهمية تعزيز التنسيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات والخبرات.

وقالت سوناطراك في بيانها بأنّ المجمع يعتمد استراتيجية شاملة بخصوص إدارة مخاطر الأمن السيبراني، تستند إلى تنفيذ سياسات وقائية تعتمد على أحدث التكنولوجيات واتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيانات والأنظمة الحيوية، كما تركّز على نشر وتعزيز الوعي الأمني بين الموظفين، بالنظر لِكوْن العنصر البشري يُعدّ الحلقة الأضعف والأكثر استهدافا في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يتم تدريب المستخدمين على أساسيات الأمن السيبراني لتجنّب الأخطاء الشائعة، مثل النقر على روابط غير معروفة أو الولوج إلى حسابات الشركة عبر شبكات غير آمنة، كما تتبنى سوناطراك ــ يضيف البيان ــ نهجًا استباقيًا في هذا الشأن من خلال تحديث البرمجيات بانتظام لسد الثغرات الأمنية المعروفة. "كما تستثمر، تماشيًا مع تطلعاتها في إدارة التحول الرقمي، في بناء بنية تحتية رقمية تتوافق مع المعايير الدولية، وتعتمد على تقنيات أمنية حديثة لأنظمة الكشف عن الاختراقات، وعلى أدوات إدارة أمن أنظمة المعلومات، وذلك من أجل ضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة".

وذكر البيان بأنّ سوناطراك تؤكد من خلال هذا النهج، التزامها بحماية مصالحها الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل التحديات الرقمية المتزايدة.