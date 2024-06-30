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مال و أعمال

السعودية تعلن اكتشاف حقول و"مكامن للنفط والغاز"

1 جولية 2024 ()

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أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، اكتشاف 7 حقول ومكامن للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالسعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال بن سلمان، إن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي.

وأوضح أن اكتشافات النفط شملت حقل "اللدام" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية وحقل "الفروق" للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، بجانب مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" في المنطقة الشرقية.

 وأشار الوزير السعودي إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي شملت حقل "الجهق" وحقل "الكتوف" بجانب مكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي.

والسعودية أكبر منتج للنفط في العالم. ويمثل قطاع النفط 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها، وفقا لـ "سي إن بي سي".

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