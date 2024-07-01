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رياضة

أولى صفقات "الحمراوة"

1 جولية 2024 ()
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أعلن نادي مولودية وهران عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية التي افتتحت اليوم الإثنين، وتمثلت في الحارس شمس الدين رحماني.

وجاء في الصفحة الرسمية النادي الوهراني على 'الفايسبوك": " الحارس شمس الدين رحماني يوقّع رسميا في مولودية وهران في صفقة انتقال حر  .. مرحبا بك شمس الدين في القلعة الحمرواية".

وكان رحماني قد فسخ عقده بالتراضي، أمس الأحد، مع نادي شبيبة القبائل الذي نشط فيه لمدة موسم واحد.

وتسعى إدارة مولودية وهران، المملوك لشركة "هيبروك"، إلى إعادة زعيم أندية الغرب الجزائري إلى الواجهة بعد معاناة استمرت لعدة سنوات كان آخرها الموسم الماضي الذي نجا فيه من السقوط في الجولة قبل الأخيرة.

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