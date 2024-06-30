نحو تكثيف مجال السياحة العلاجية بين الجزائر ومصر

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء الإثنين بمقر الوزارة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر مختار جميل توفيق وريدة، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة، فقد "شكل اللقاء فرصة سانحة للإشادة بجودة العلاقات الثنائية وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك مع استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وآفاق تعزيزها."

وأضاف ذات المصدر، أن "سفير مصر بالجزائر قد أكد حرص حكومة بلاده على الرقي بمستوى علاقات التعاون والشراكة مع الجزائر خاصة في المجال الصحي مقترحا مجال السياحة العلاجية بالإضافة إلى التعاون في مجال ادارة المرافق الصحية."

كما سلم سفير جمهورية مصر العربية للوزير "دعوة رسمية من نظيره المصري، خالد عبد الغفار من أجل المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع انعقاده شهر أكتوبر القادم".

من جهته، أكد "الوزير أن علاقات التعاون التي تربط الجزائر ومصر تقوم على التعاون المشترك لصالح البلدين من خلال بذل جهود لإزالة العقبات ومواجهة التحديات التي تواجههما، معربا عن أمله في الوصول إلى إنشاء الوكالة العربية للدواء وهو المشروع الذي سيكون مكسبا لصالح كل الدول العربية لضمان الأمن الدوائي".