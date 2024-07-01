إخماد حريق بمصنع للأدوية في بومرداس

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية بومرداس من إخماد حريق شب بمصنع للأدوية على مستوى حي أولاد علي، بلدية ودائرة خميس الخشنة.

ووفق بيان الحماية المدنية "تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المصنع على الساعة السابعة صباحا وعشر دقائق دون تسجيل خسائر بشرية".

وحسب البيان، تم تدعيم الوحدات المتدخلة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية الجزائر.

وكان الحريق قد اندلع في حدود الساعة الثالثة صباحا وأربعين دقيقة.

من جهتها، تنقلت والي الولاية، فوزية نعامة، صبيحة اليوم إلى موقع الحادث "للاطمئنان على سلامة العاملين في المصنع"، وفق بيان مصالح ولاية بومرداس.