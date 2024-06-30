أول تعليق لوزير المالية على تصنيف الجزائر

ربط وزير المالية، لعزيز فايد، تحسن تصنيف الاقتصاد الجزائري الوارد في آخر تقارير الهيئات المالية العالمية بـ "إعادة تأسيس الناتج الداخلي الخام وتحسن الدخل الوطني الخام للفرد من 3900 دولار إلى 4960 دولار".

وقال الوزير، خلال إشرافه مساء أمس على تخرّج الدفعة الـ 11 لمحترفي السوق المالية، إنّ هذا "التحسن الملموس في التصنيف، راجع إلى إعادة تأسيس الناتج الداخلي الخام وكل الاصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة لتحسين الحوكمة بصفة عامة، لاسيما الحوكمة الاقتصادية والحوكمة المالية".

وربط المسؤول الأول على قطاع المالية هذا "التحسن في التصنيف" بالإجراءات المتخذة لتحسين محيط الاستثمار والمحيط الاقتصادي، قال إنها ساهمت في تحسين تصنيف الجزائر.

وكان وزير المالية قد أشرف على تخرج الدفعة الحادية عشرة لمحترفي السوق المالية، بعد مسار تكويني نظّمته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالتعاون مع معهد التكوين المصرفي، وأشار الوزير إلى أنّ " الهدف من هذا التكوين هو تعزيز مهارات المشاركين من إطارات البنوك وبنك الجزائر وقطاع التأمين".