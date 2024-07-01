هذه تكلفة إعادة إعمار غزة

صرح المدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، اليوم الثلاثاء إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار.

وأكد أن أخطر مرحلة تأتي عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار، لأن نحو 2 مليون إنسان بلا مأوى وينتظرون عملية إعادة الإعمار. وأوضح أن برنامج التعافي المبكر تكلفته حوالي ملياري دولار، بينما إعادة إعمار غزة بكاملها تقدر بنحو 50 مليار دولار.

وشدد على أنه يجب التوصل إلى آلية لإقامة عدد كاف من المنازل المؤقتة تكون جاهزة للدخول إلى غزة اليوم التالي من وقف إطلاق النار، وما يرتبط بها من صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء.

ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.