مجزرة مرورية بولاية تمنراست

خلف، صبيحة اليوم، حادث مرور نجم عن اصطدام سيارتين بولاية تمنراست وفاة 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، أن العناصر التابعين لها بولاية تمنراست تدخلوا في حدود الساعة السابعة صباحا وتسعة وأربعين دقيقة من أجل حادث اصطدام بين سيارتين وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية عين أمقل التابعة إقليميا لدائرة تمنراست.

حيث خلف الحادث وفاة أربعة أشخاص من جنس ذكر وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي أما الضحايا المتوفين فتم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث.