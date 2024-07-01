ضربات جديدة للمقاومة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن ضابطين من الجيش الصهيوني قتلا في معارك وسط غزة ليل الإثنين.

وقالت القناة الـ 12 أن الجيش سمح بنشر اسمي الضابطين القتيلين، وهما من أفراد الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن.

وأوضحت ذات القناة أن رائد الاحتياط نداف الحنان نولر، البالغ من العمر 30 عاما من القدس، ورائد الاحتياط إيال ابنيون، 25 عاما من هود هشارون، قتلا في معركة وسط قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى أن الضابطين قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في محور نتساريم وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وكان الجيش الصهيوني أعلن، ليل الإثنين، أيضا مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكان الجنديان، حسب رواية الجيش، داخل ناقلة جند مدرعة، عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في طولكرم.

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب، قُتل 674 جنديًا من الجيش الصهيوني، منهم 320 منذ بداية العمليات البرية في غزة.