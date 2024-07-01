مخطط أمني لتأمين نهائي كأس الجزائر

وضعت الأجهزة الأمنية المختلفة مخططا أمنيا من أجل تأمين نهائي كأس الجزائر 2024 الذي سيجمع زوال يوم الجمعة المقبل شباب بلوزداد ومولودية الجزائر بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسخرت مصالح الأمن الوطني عددا من التشكيلات الأمنية من فرق من الشرطة القضائية ستنتشر في محيط الملعب ومن الأمن العمومي الذي سيسهر على تسهيل عملية المرور في كل مداخل ومخارج الملعب إضافة إلى وحدات الجمهورية للأمن التي ستنتشر في محيط وداخل المركب الأولمبي محمد بوضياف لأجل تأمين هذا العرس الكروي.

ومن جملة التدابير المتخذة في هذا إطار هذا المخطط الأمني، منع اقتراب أي شخص من ملعب 5 جويلية لا يحوز تذاكر المباراة مع فرض تفتيش صارم عند الأبواب لمنع تسلل الألعاب النارية ومعها كل الأدوات التي قد تشكل خطرا على سلامة الحضور مع التأكيد على توقيف كل شخص يحوز تذاكر مقلدة أو مزورة وفرض إجراءات رادعة في حق هؤلاء