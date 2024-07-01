وكالة "عدل": عملية صب شهادات التخصيص متواصلة

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الثلاثاء، استمرار عملية صب شهادات التخصيص بشكل يومي، ولن تتوقف إلى غاية تحرير آخر شهادة لآخر مكتتب للحصول على سكن ضمن الصيغة.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها على منصة "فايسبوك"، أنه من خلال هذه العملية يقوم فريقها التقني المكلف بصب عدد معتبر من شهادات التخصيص يوميا عبر الموقع الإلكتروني إلى غاية استكمال العملية في أقرب الآجال.

وعلى هذا الأساس، طمأنت وكالة "عدل" كافة المكتتبين المعنيين بهذا الإجراء، أن هذه العملية تعرف وتيرة سريعة وممتازة، "وتدعوهم إلى الاطلاع بشكل دوري على موقع الوكالة www.aadl.com.dz من خلال نافذة شهادة التخصيص لاستخراج شهاداتهم فور صبها"، يقول البيان.