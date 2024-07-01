ليلة في العراء من أجل تذكرة النهائي

ليلة "بيضاء" في العراء قضاها العشرات من أنصار فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر أمام ملعبي 20 أوت و5 جويلية في سبيل الحصول على تذكرة حضور نهائي كأس الجزائر 2024.

وكشفت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف افترش هؤلاء المشجعين وأغلبهم جاؤوا من أماكن بعيدة (من خارج العاصمة) الأرض ليلة أمس في انتظار فتح نقاط البيع أمام الملعبين المذكورين وهي العملية التي تأخرت ساعة كاملة عن موعدها الأول (الساعة التاسعة من صباح اليوم بدل الثامنة).

وشهدت نقاط البيع خاصة أمام ملعب 20 أوت في الساعات المبكرة من نهار اليوم فوضى عارمة وتدافعا كبيرا قبل وصول عناصر الأمن التي وفقت بشكل كبير في ضبط الأمور وتنظيم الأنصار في طوابير مع تشديد المراقبة ومنها بيع تذكرتين فقط لكل مناصر لتمر العملية بسلاسة لغاية نهايتها منذ قليل بنفاد حصتي الفريقين (20 ألف تذكرة).

ومهما يكن صار من الضروري إعادة تنظيم حجز وشراء التذاكر على مستوى منصة تذكرتي بما يتوافق وطبيعة المباريات المحلية لتجاوز مثل هذه السلوكيات والصور المسيئة للكرة الجزائرية