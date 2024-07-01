هذه أول صومعة تخزين الحبوب في الاستراتيجية الوطنية

باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تجسيد البرنامج الوطني لتخزين الحبوب، من خلال إنجاز مشاريع صوامع التخزين والمراكز الجهوية للتخزين، في خطوة يهدف من خلالها القطاع إلى استيعاب الإنتاج الوطني من الحبوب، بما في ذلك المحاصيل الخاصة بتوسيع المساحات المخصصة لزراعة القمح الصلب.

وفي هذا الإطار، أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة رفقة والي ولاية البليدة، اليوم، ببلدية العفرون على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز صومعة استراتيجية لتخزين الحبوب بطاقة تقدر بواحد مليون قنطار، تندرج ضمن البرنامج الوطني الذي يشمل 30 صومعة، بالإضافة إلى 350 مركز جواري للتخزين، وكذا 16 صومعة توجد حاليا في قيد الاستكمال.

وتعتبر صومعة العفرون (البليدة)، حسب ما ذكرته الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك "المنشأة التي ستتخذ نموذجا، من الناحية التقنية، لإنجاز باقي البرنامج على المستوى الوطني".

وكانت المناسبة فرصة لوزير الفلاحة ليذكر بـ "الأهمية التي تكتسيها هذه المنشآت التي تدخل في إطار تنمية الزراعات الواسعة والاستراتيجية، حيث سيخصص جزء منها لتخزين المحاصيل المنتجة في ولايات الجنوب، لاسيما وأن القطاع يتوقع توسيع المساحة المخصّصة لزراعة القمح الصلب إلى 500 ألف هكتار".