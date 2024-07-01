وهران: الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصة في الحرقة

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة وهران في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات إبحار سري وتوقيف 39 شخصا.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمت العمليتان وفق استغلال معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير والتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأضاف البيان، أن التحريات المعمقة لمحققي ذات المصلحة والتي دامت لأكثر من 3 أشهر، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم من بينهم أشخاص محل أوامر بالقبض، مع شل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بالهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، والتي كان يتم التخطيط لها انطلاقا من بعض دول الشرق الأوسط والدول المجاورة مرورا بأرض الوطن ليتم الوصول فيما بعد إلى الضفة الأوروبية عبر قوارب الموت.

واستنادا لذات البيان فقد تم خلال العمليتين حجز 7 قوارب مزودة بـ 7 محركات تفوق قيمتها المالية 04 ملايير سنتيم، 13 مركبة من مختلف العلامات، مع ضبط 700 لتر من البنزين، معدات ووسائل تقنية كانت تستعمل في العمل الإجرامي إلى جانب حجز مبالغ مالية فاقت 01 مليار وسبعمئة مليون سنتيم بالعملة الوطنية، 13.000 أورو، 1470 دولار أمريكي ومبالغ مالية من العملة الأجنبية، وكذا جوازات سفر منها مغربية. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية للبت في القضية.