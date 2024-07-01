تونس تسدد حزمة قروض خارجية وداخلية

أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية أن تونس تمكنت من تسديد حزمة قروض داخلية وخارجية، حيث سددت 54 بالمائة من أقساط خدمة الدين الخارجي، بنهاية شهر جوان 2024، والتي تبلغ في حدود ملياري دولار، من مجموع أقل من أربعة مليارات دولار.

وأكدت الوزيرة نمصية في جلسة استجواب في البرلمان، حول مشروع اتفاق التمويل المبرم بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، أن تونس تمكنت أيضا من سداد قرض أوروبي بالأورو والذي يساوي 850 مليون أورو خلال شهر فيفري الماضي، وكذا سداد أقساط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 مليون دولار وقسط من قرض البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة مليون دولار.

وأضافت الوزيرة أن تونس سددت أيضا قرضا كانت حصلت عليه من المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار، وقسط من قرض صندوق النقد العربي بقيمة 35 مليون دولار، علما أنّ تونس ستسدد بقية أقساط القروض خلال السداسي الثاني من سنة 2024.