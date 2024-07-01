القبض على خمسة إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل

ألقت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، في عمليتين منفصلتين، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جوان الجاري، بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، والقطاع العسكري بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، القبض على خمسة إرهابيين.

ووفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، فقد مكّنت العملية الأولى على مستوى القطاع العسكري تمنراست من توقيف أربعة إرهابيين.

ويتعلق الأمر – يقول البيان - بكل من "إين أجنة أحمد" المدعو "أحمد التارقي"، "فوغاس عبد الكريم" المدعو "بكة"، "أبرزولغ موسى" المكنى "مشقي" و"حاج عصمان بوجمعة" المكنى "جما"، وهي العناصر المنتمية للجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.

وأوضح البيان، أن العناصر الإرهابية، كان بحوزتها رشاشين اثنين خفيفين من نوع FMPK،4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، سلسلتي ذخيرة تحتوي على (139) طلقة عيار 7.62 54 x مم، و6 مخازن ذخيرة تحتوي على 148 طلقة عيار 7.6239 x مم.

أما العملية الثانية، وهي التي نفذت على مستوى القطاع العملياتي برج باجي مختار، سمحت بتوقيف الإرهابي المبحوث عنه "بربوشي معطا مولان".

وتأتي هذه العمليات لتؤكد مرة أخرى – يضيف البيان - على فعالية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي، "وعلى الجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة في الميدان قصد تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".