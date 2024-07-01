إطلاق 800 مشروع استثماري سياحي عبر الوطن

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الثلاثاء، بمستغانم، عن الانطلاق في إنجاز 800 مشروع استثماري جديد في المجال السياحي على المستوى الوطني.

وقال ديدوش، في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول ترقية الاستثمار السياحي بعنوان "وجهة الجزائر السياحية: تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال" إن "الحظيرة الفندقية الوطنية وصلت إلى حوالي 1650 مؤسسة فندقية توفر مجموع 152.000 سرير تتطلب التعزيز والتنويع لتبلغ في آفاق 2030 طاقة استيعاب تقارب 300 ألف سرير".

وفي هذا الصدد أشار الوزير، إلى أنه تم اعتماد أزيد من 2200 استثمار سياحي منها 800 مشروع يمكنها توفير 90 ألف سرير واستحداث 45 ألف منصب شغل انطلقت أشغال إنجازها فعليا.

وبعد أن أوضح أن القطاع يحوز على حافظة عقارية مشكلة من 249 منطقة توسع سياحي مصنفة، أشار الوزير إلى المصادقة إلى يومنا هذا على 74 مخططا للتهيئة السياحية، تسمح بتوفير حوالي 1400 وعاء عقاري.

ويسعى القطاع حاليا "لوضع هذه الأوعية العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، يضيف.

وبخصوص الملتقى المنظم بمستغانم ذكر الوزير أنه "يرمي أساسا إلى التعريف بالتسهيلات والامتيازات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى القانون الخاص بمنح العقار الاقتصادي الذي يعتبر المدخل الرئيسي لكل فعل استثماري".

وذكر بالمناسبة بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي "أمر باستحداث وكالة مدعومة بثلاث وكالات قطاعية متخصصة في تحضير العقار السياحي والصناعي والحضري قصد توفير أوعية عقارية مهيأة قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية".