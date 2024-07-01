عنابة: محتجون يغلقون شاطئ جنان الباي أمام المصطافين

أقدم، صبيحة اليوم، عدد من الشباب على غلق شاطئ جنان الباي ببلدية سرايدي بعنابة احتجاجا على قيام المستفيدين من استغلال مساحات من الشاطئ في إطار حق الامتياز من وضع سياج حديدي.

وقد استعمل المحتجون مجموعة من حاويات القمامة في المدخل الرئيسي للشاطئ لمنع دخول المصطافين، وهو ما دفع إلى تدخل الجهات المسؤولة التي سارعت إلى فتح الشاطئ أمام حركة المرور.

من جهته، أوضح رئيس المجلس الشعبي لبلدية سرايدي في تصريح إعلامي قائلا: "هذه المسألة تتعلق بسوء تفاهم بين المستفيدين من استغلال مساحات من الشاطئ في إطار حق الامتياز والشباب الذين أجروا الأكشاك من البلدية، هؤلاء ليس لهم الحق في استغلال الرمال، غير أنهم طالبوا بفتح الممر لهم حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم وبيع بضاعتهم للمصطافين" .

وأضاف: "بما أن الدخول إلى الشاطئ مجاني عدا المساحات الخاصة بالامتياز فيمنع على هؤلاء وضع سياج حديدي فوق الرمال، وعلى مديرية السياحة لمصالح التقنية مراقبتهم لتجنب حدوث تجاوزات".