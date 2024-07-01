الجعايدي مدربا لنادي بارادو

أعلن نادي بارادو، تعيين المدرب التونسي، راضي الجعايدي على رأس العارضة الفنية للفريق تحسبا للموسم المقبل.

من مواليد 30 أوت 1975 بقابس، قضى الجعايدي جل مسيرته الكروية مدافعا لنادي الترجي التونسي قبل أن يخوض تجربة الاحتراف مع أندية بولتون وبرمنغهام وساوتهامبتون من انكلترا ليعتزل الميادين في 2009، كما دافع عن ألوان منتخب تونس في 105 مباراة في الفترة ما بين 1996 و2009 توج خلالها ببطولة الأمم الإفريقية التي احتضنها بلاده في 2004.

بدايته التدريبية كانت في أكاديمية نادي ساوتهامبتون كما عمل مساعدا مدرب في فريق ساركل بروج ومنه انتقال لتدريب الترجي التونسي موسما واحدا ليعود مساعدا لنادي ساركل بروج ومنه يحط الرحال في بارادو.