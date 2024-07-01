الرئيس تبون يهنئ الغزواني بإعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية: "صاحب الفخامة .. محمد ولد الشيخ الغزواني .. رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة .. فخامة الرئيس وأخي العزيز، يسعدني أن أعرب لفخامتكم بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لولاية ثانية، عن أخلص التهاني وأطيب التبريكات، متمنيًا لكم تمام التوفيق وكامل السداد في أداء مهامكم السامية، بعدما حظيتُم بثقةِ الشعب الـموريتاني الشقيق المتجددة في شخصكم الكريم لقيادة البلاد، ومواصلة مسيرة النمو والتطور تحت حكمكم الرشيد، لما فيه خيرُ ورفعة موريتانيا الشقيقة وأمنها واستقرارها".

وأضاف الرئيس تبون: "أغتنم هذه السانحة، لأجدد لفخامتكم قناعتنا الراسخة وحرصنا الدائم للتشاور والتنسيق من أجل تعزيز وشائج الأخـوة وتدعيم التعاون القائم بين بلدينا، والرفع من شراكتنا الاستراتيجية وتوسيعها خدمة لمصالحنا الـمشتركة، ومساهمة في تحقيق تطلعات شعوبنا في الـمنطقة المغاربية وفي الساحل، إلى الـمزيد من التضامن والتكامل في كنف الأمن والاستقرار".

"وإذ أجدد لكم خالص تهاني الأخوية وتمنياتي الصادقة لكم بالنجاح والسداد، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والـمودة"، يختم رئيس الجمهورية.