"ملتزمون بمرافقة أصحاب المؤسسات المصغرة"

قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد ، أن مصالح وزارته وبالتنسيق مع وكالة تسيير القرض المصغر ، ملتزمة بدعم ومرافقة أصحاب المؤسسات الناشئة وإزالة جميع الصعاب التي تواجهم ، مؤكدا أن تم اطلاق تدابير تتمثل في تنظيم صالونات جهوية وأسواق دائمة من أجل تمكين المعنيين من توسيق منتوجاتهم بكل أريحية ، كما كشف ذات المسؤول عن فتح فرع جهوي للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة بولاية ورقلة .

شدد الوزير في كلمة له خلال افتتاح الصالون الجهوي الخاص بعرض منتجات المستفيدين من جهاز القرض المصغر المنظم بولاية ورقلة ، على أن مشكل التسويق المطروح بقوة من طرف أصحاب المؤسسات الناشئة والمصغرة قد تم دراسته وتم اتخاذ تدابير لحلحلة المشكل تتمثل في تنظيم صالونات جهوية وإنشاء صالونات دائمة على مستوى الولايات وهو يشكل فرصة لمسييري المؤسسات من تسويق منتجاتهم .

وأضاف المتحدث في ذات السياق قائلا : " المرافقة الجوارية أمر مهم جدا بالنسبة لوكالة القرض المصغر والعديد من أصحاب المؤسسات لديهم معوقات مختلفة ، لذلك تم اطلاق برنامج تمكين الذي سيمكنهم من تكوينات نوعية وخدمات جوارية تسمح لهم بتطوير أداء مؤسساتهم " .

وكشف ياسين وليد في معرض حديثه ، عن فتح فرع جهوي للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة بولاية ورقلة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، وذلك بهدف توفير كل آليات التمويل والمرافقة بهده الولاية الهامة التي وصفها بالقلب النابض للاقتصاد الوطني .

وعلى الصعيد المحلي أثنى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، على أرقام القطاع في ولاية ورقلة التي قال أنها سجلت حركية كبيرة في مجال المقاوليتة بكل أشكالها ، كاشفا عن تمويل وكالة القرض المصغر 03 آلاف و500 قرض لشراء المواد الأولية وكذا 520 مشروع مصغر ، مشيرا إلى أن هناك تزايد كبير في نشاط الجهاز .