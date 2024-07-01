غليزان: الدرك يحجز 2365 قرص بريقابالين وطلاسم

تمكن أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، من حجز 2365 قرص بريقابالين 300ملغ، وطلاسم وأدوات تستعمل في السحر والشعوذة مع توقيف شخص وطليقته، حيث جاءت هذه العملية بناء على معلومات مؤكدة مفادها نقل أحد الأشخاص كمية معتبرة من الأقراص مهلوسة من إحدى الولايات الجنوبية لترويجها بولاية غليزان.

وعلى إثرها تم تشكيل دورية مع وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 23، بالضبط بالقرب من قرية الشهايرية بلدية دار بن عبد لله، أين تم توقيف سيارة سياحية كانت قادمة من إحدى الولايات الجنوبية متوجهة نحو إحدى بلديات ولاية غليزان.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور أسفل المقعد الأمامي لمرافقة السائق على كيس بلاستيكي بداخله المحجوزات المذكورة أعلاه، ليتم توقيفهما وتسليمهما رفقة المحجوزات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدار بن عبد الله لمواصلة التحقيق.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما والمحجوزات أمام السلطات القضائية المختصة.