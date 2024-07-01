استئناف الحوار بين فنزويلا والولايات المتحدة غدًا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الحوار "حول الالتزام بالاتفاقات الموقعة" بين بلاده والولايات المتحدة سيستأنف غدًا الأربعاء. وقال مادورو في كلمة بثها تلفزيون فنزويلا الرسمي أمس الاثنين، "لقد تلقيت الاقتراح خلال شهرين متتاليين من حكومة الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات والحوار المباشر، وبعد تفكير قبلت والأربعاء (غدًا) ستستأنف المحادثات مع حكومة الولايات المتحدة للالتزام بالاتفاقات الموقعة في قطر وإعادة إرساء شروط الحوار العاجل باحترام".

وأضاف مادورو أن المفاوض الرسمي ورئيس البرلمان خورخي رودريجي سيسافر لحضور المحادثات، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن المحادثات بين الجانبين بدأت قبل نحو عامين، ولكن بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي في أبريل الماضي، اتهمت حكومة مادورو الولايات المتحدة "بانتهاك اتفاق قطر"، التي توسطت في المحادثات بين البلدين.

وتأتي تصريحات الرئيس الفنزويلي قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في بلاده. ويريد مادورو، الذي يسعى لولاية ثالثة، أن ترفع الإدارة الأميركية عن بلاده العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فرضت على مدى العقد الماضي في محاولة للإطاحة به.

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