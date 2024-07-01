نفاذ تذاكر مباراة النهائي في وقت قياسي

نفذت الأربعون ألف تذكرة (40000) الموضوعة للبيع اليوم الثلاثاء على مستوى شبابيك ملعبي 20 أوت 1955 و5 جويلية بالمركب الأولمبي "محمد بوضياف"، بمناسبة اللقاء النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد المنتظر يوم الجمعة القادم (17:00) بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجرت عملية البيع في الفترة الصباحية وسط تنظيم محكم وبتواجد لرجال الأمن من أجل السير الحسن للعملية، سواء على مستوى ملعب 20 أوت لأنصار شباب بلوزداد أو ملعب 5 جويلية بالنسبة لأنصار المولودية، رغم الإقبال الكبير على الملعبين منذ الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء، بل هناك من الأنصار من قضوا ليلة الاثنين على مشارف الملعبين حتى يكونوا في الصفوف الأولى مع افتتاح الشبابيك المخصصة لعملية البيع.

وقد تم تخصيص 20,000 تذكرة لكل فريق بسعر 500 دينار للواحدة، مع السماح لكل شاري باقتناء تذكرتين فقط وذلك بتقديم بطاقة الهوية الشخصية.

وعن العملية، صرح رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، ضابط الشرطة الرئيسي، أمير شرقي أنه "تم تجنيد مختلف التشكيلات الأمنية من أجل سيرورة العملية وإجرائها في أحسن ظروف ممكنة".

نفس الملاحظة أبدى مهدي أحباب ضابط شرطة رئيسي، الذي كان من المشرفين على عملية تنظيم المناصرين الذين توافدوا على ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، حيث أبدى ارتياحه "للظروف الجيدة التي جرت فيها عملية بيع التذاكر لأنصار شباب بلوزداد"، متمنياً أن تسود الروح الرياضية بين الأنصار، مهما كان الفريق المتوج.

أما بالنسبة ليوم المباراة، يوم الجمعة المقبل، فقد أوضح أن "هناك مخطط أمني خاص من خلال تسخير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية وإقحام مختلف التشكيلات على غرار وحدات الجمهورية للأمن التي تعمل على حماية الملعب ومحيطه والمحافظة على النظام العام، فرق الشرطة القضائية من الفرق الراكبة والراجلة التي تعمل على تأمين ومرافقة المواطنين في تنقلاتهم داخل الملعب وخارجه وفرق الأمن العمومي التي تعمل على تسهيل حركة المرور عبر كل الطرقات المؤدية إلى الملعب وضمان الانسيابية المرورية".

ولهذا الغرض، دعا رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر مناصري الفريقين "إلى التحلي بالروح الرياضية وتجنب بعض السلوكيات السلبية على غرار استعمال الألعاب النارية وتجنب السرعة المفرطة والمساهمة في إنجاح هذا العرس الكروي"، محذراً كذلك من كل محاولات تزوير التذاكر.

للتذكير، خصصت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) يوم اللقاء، المنعرج الشمالي لملعب 5 جويلية لجلوس أنصار شباب بلوزداد، والمنعرج الجنوبي لأنصار مولودية الجزائر، وذلك بعد إجراء عملية القرعة بحضور رئيسي الناديين.