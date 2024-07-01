عطاف يبحث التعاون مع مسؤول بالبنك الدولي

تم استقبال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، عصمان ديون، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، من قبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، في مقر الوزارة. خلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والبنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في مجالات تطوير الطاقات المتجددة والقطاعات المتعلقة بالطاقة والمناجم.

وأكد عرقاب على أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر، مشيراً إلى برامج التطوير في القطاعات المتعددة مثل البنية التحتية للمحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، واستراتيجيات تطوير القطاع المنجمي واستغلال الموارد المعدنية. كما ناقش اللقاء المشاريع الجارية والمستقبلية التي تهم الطاقة والمناجم، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه في الجزائر.

من جانبه، عبر ديون عن ارتياحه لنتائج هذه المقابلة، مؤكداً استعداد البنك الدولي لتكثيف التعاون مع الجزائر، خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والاستفادة من الطاقة الريحية بالجزائر، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل لدراسة الفرص المتاحة في هذا الجانب.

هذه الجهود تأتي في إطار التزام الجزائر بتعزيز استدامة الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي، بالإضافة إلى دعم استراتيجيات البنك الدولي في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.