حجز سلع بقيمة تقارب 2.8 مليار دج

قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، خلال السداسي الأول من العام الحالي، بإجراءات مهمة لمكافحة الغش والمضاربة غير المشروعة.

وفقًا لحصيلة الوزارة، تم تسجيل حوالي 1.128.647 تدخل، حيث تم معاينة 116.326 مخالفة وتحرير 111.332 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 6.574 محلا تجاريا.

كما تم تسجيل قيمة إجمالية لأعمال مخفية بلغت 32.39 مليار دينار جزائري، وتمت مراقبة 29.710 حمولة على مستوى الحدود، مما أسفر عن تحرير 447 محضر رفض دخول لحمولات تضم منتجات غير مطابقة، بقيمة تقدر بـ 12 مليار دج وكمية تبلغ 34.181 طن. كما تم أخذ 6497 عينة لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية.

و في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة، تم تسجيل 81.330 تدخلا، أسفرت عن تحرير 24 محضر رسمي للمتابعة القضائية وتسجيل 24 جنحة، مع حجز سلع بكمية تقدر بـ 154.79 طن وقيمة تقدر بـ 32.99 مليون دج.