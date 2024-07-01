استكمال صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لهذا الموسم

أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية اليوم الثلاثاء عن إتمام صيد حصة الجزائر كاملة من التونة الحمراء الحية لموسم 2024، بمشاركة 34 سفينة تحمل الراية الوطنية. ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تم صيد حصة الجزائر المقدرة بـ 2046 طن، مع زيادة قدرها 23 طنًا مقارنة بالعام الماضي.

شهدت حملة الصيد هذا العام إتمام 18 عملية ناجحة خلال الفترة من الأول من يونيو إلى 29 يونيو 2024، حيث بدأت السفن في العودة تدريجيا إلى الموانئ الوطنية، مع وصول السفن الأولى من الفوج الأول في 17 يونيو الماضي ومتابعة باقي السفن في الأيام التالية.

تم تقسيم السفن المشاركة إلى 6 مجموعات للصيد المشترك، وذلك وفقًا للقرار الوزاري الذي ينظم شروط صيد التونة الحمراء للسفن الحاملة للراية الوطنية.

يجدر بالذكر أن حملة صيد التونة الحمراء لهذا العام شهدت مشاركة الجزائر لأول مرة في عملية التفتيش الدولي المشترك للتونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط، من خلال السفينة العلمية "قرين بلقاسم" التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.

تُعد حملة صيد التونة الحمراء من الأنشطة الهامة للاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تحقيق عائدات بالعملة الصعبة، وتعزز من مردودية سفن الصيد، وتسهم في خلق فرص عمل وتحسين قدرات وتأهيل الأطقم البحرية، خاصة في نشاط الصيد في المياه العميقة التي تعد حيوية لزيادة الإنتاج الصيدي.