بن جامع يلقي الضوء على الأزمة الإنسانية الخانقة في غزة

ألقى مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، الضوء على الأزمة الإنسانية الخانقة التي تعصف بسكان قطاع غزة. حيث أكد بن جامع على مدى تأثير الجوع وسوء التغذية في إحداث أزمة كارثية في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة سرعة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع لتفادي مجاعة وشيكة.

وأبرز مندوب الجزائر الدائم أن مجلس الأمن اعتمد قرارا في ديسمبر الماضي لإنشاء آلية لتسيير الإجراءات الخاصة بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أنه أشار إلى أن هذه الآلية لم تكن فعالة بسبب التحديات والعوائق التي تفرضها الأطراف المعنية، بما في ذلك سياسة الاحتلال الصهيوني التي تستخدم التجويع كأداة للحرب.

وأضاف بن جامع أن العدد اليومي للشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة قد انخفض بشكل كبير منذ اعتماد القرار، مما يؤكد على تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والإدارية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مما يعرض حياة السكان للخطر ويزيد من معاناتهم اليومية.

وفي ختام كلمته، دعا مندوب الجزائر الدائم إلى ضرورة زيادة الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط، وللتخفيف من المعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة.