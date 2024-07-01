5 تطبيقات تحت تصرف الناجحين في البكالوريا

كشف عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"الخبر"، عن تحضيرات واسعة لإنجاح الموعد الحاسم للناجحين في بكالوريا 2024، وهي التسجيلات الجامعية التي تنطلق في 23 جويلية على أقصى تقدير، حيث وضعت وزارة التعليم العالي 5 تطبيقات بحوزة الناجحين، تشمل التخصصات والمهن المؤهلة لها والتسجيل والخدمات، تكون بمثابة ورقة طريق للناجح في اختيار التخصص المناسب، بعد نجاحه في افتكاك شهادة البكالوريا.

وأضاف داودي أن رزنامة التسجيلات سيتم الكشف عن تفاصيلها، هذه الأيام، وسيعطي الوزير بداري الكثير من التفاصيل حولها، إلا أنه مبدئيا سيكون انطلاقها في 23 جويلية كأقصى حد، تتبع بمراحل التسجيل المعتادة وصولا إلى التسجيلات النهائية، مضيفا أن الناجحين في بكالوريا 2024 سيكون لهم كل الإمكانيات للتسجيل في ظروف مريحة وسهلة وسلسة، حيث وضعت وزارة التعليم العالي 5 تطبيقات خاصة للعملية، منها تطبيق "توجيهكم" الذي سيتضمن المنشور الوزاري الخاص بعملية التسجيلات، ولأول مرة سيكون المنشور بطريقة تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، وهذه الأخيرة لم تكن مدرجة في المنشورات السابقة، وستكون نافذة لتقديم عروض التكوين.

والتطبيق الثاني الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي صممه طلبة المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، سيساعد الناجحين الجدد للحصول على ملمح التكوين، أين سيستعمل بيانات 25 مليون نقطة خاصة بشهادات البكالوريا للسنوات الماضية؛ لاختيار التخصص الأمثل باستخدام الذكاء الاصطناعي. والتطبيق الثالث "تكوين وظيفة"، يقدم الوظائف التي تتماشى مع كل تكوين، بالإضافة إلى تطبيق خاص برزنامة التسجيلات وآخر بالخدمات الجامعية، وهي ترتيبات جميعها، يضيف محدثنا، ستكون بحوزة الناجحين للتسجيل في ظروف مريحة وبسيطة دون تعقيدات.

من جهة أخرى، أشار المسؤول ذاته إلى مواصلة القطاع إدماج الرقمنة في كل الإجراءات، ويكفي أن هذه السنة سيستفيد الناجحون الجدد من إجراءات أبسط من التي حصل عليها زملاؤهم السنة الماضية، واستدل بملف المنحة الذي ستتقلص فيه الوثائق إلى وثيقة واحدة، بعد أن كانت 10 وثائق، متحدثا في السياق ذاته عن أن التحضيرات الموازية لتخصصات ومستجدات للدخول الجامعي تزامنا مع التحاق دفعة جديدة من الناجحين في البكالوريا، على غرار جامعة علوم الصحة بالجزائر، وشبكة في صناعة السيارات التي تضم 10 جامعات مع شركاء اقتصاديين في هذا المجال، بالإضافة إلى دبلوم مزدوج يشمل المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرياضيات والمدرسة العليا للدراسات التجارية، والتحضير لمهن الغد.

من جهتها، تقوم المؤسسات الجامعية عبر الوطن بتحضيرات واسعة للعملية، حيث صممت برامج خاصة انطلقت في البعض منها وتلتحق أخرى الأسبوع المقبل، عبر أبواب مفتوحة افتراضية لمساعدة المترشحين في البكالوريا على التعرف على مختلف التخصصات، على غرار جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، التي باشرت فتح منصتها الخاصة بالعملية عبر مختلف كلياتها، في خطوة استباقية للتعريف بالتخصصات التي تقدمها الجامعة في انتظار فتحها للناجحين والإجابة عن تساؤلاتهم.

وحسب ما صرح به عميد كلية الهندسة المدنية توفيق بلعيد، لـ "الخبر"؛ فإنه للسنة الثانية على التوالي تكون العملية حصريا عبر الخط، والمنصة التي وضعتها جامعة هواري بومدين عبر مختلف كلياتها ستعطي كل الشروح للمتصفحين لهذه المنصة حول مختلف التخصصات التي تضمنها الجامعة، وأيضا أهميتها في عالم الشغل ومختلف الوظائف التي يمكن لحاملها شغلها مستقبلا، خاصة وأن جامعة هواري بومدين - يضيف المسؤول ذاته - لها صيت عالمي وتخصصاتها تستهوي سنويا آلاف الطلبة الناجحين في البكالوريا، وتعمل كل سنة على تطوير علومها وبرامجها لتكون في مستوى الدول المتقدمة في التخصصات التي تقدمها، يضيف المسؤول ذاته.

جامعة الجزائر 3، وعلى لسان نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في الطورين والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا في التدرج، الأستاذ عبد الحميد حسياني، أكد لـ "الخبر" على تحضيرات واسعة لمنصة الجامعة التي ستطلق في 13 جويلية، أي قبل موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا، حيث ستكون فضاء علميا مهما للمترشحين للإطلاع مبدئيا على كل تخصصات الجامعة، في انتظار افتكاكهم لتأشيرة النجاح، وهو فضاء مهم حتى لأوليائهم للحصول على كل المعلومات عن التخصصات التي تضمنها جامعة الجزائر 3 في كلياتها وحتى معهد الرياضة البدنية، والمنصة، حسبه، ستشير إلى كل ما تقدمه الجامعة من واجهات وحاضنة ودار المقاولاتية، وتم تصميم فيديوهات تمكن المعنيين من زيارات افتراضية تكون شاملة ومفيدة، ناهيك عن تفعيل خدمة الزوم طيلة فترة التسجيلات لفتح المجال أمام الناجحين للاستفسار عن قرب، أين تم تجنيد فريق بيداغوجي سيكون له دور في توجيه الطلبة بطريقة فعالة.