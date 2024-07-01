ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع عودة التركيز على آمال زيادة الطلب خلال الصيف، وسط مخاوف من نقص الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات للصناعة انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في حين راقبت السوق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتلقّت الأسواق دعمًا من توقعات ارتفاع الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي، وخفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يعزز النمو الاقتصادي. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء على تراجع بنحو 1%، لكنها ظلّت قرب أعلى مستوياتها في شهرين.

وبحلول الساعة 05:39 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.49%، لتصل إلى 86.66 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت 2024، بنسبة 0.45% إلى 83.18 دولارًا للبرميل، وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة.