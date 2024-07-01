العملاق الصيني "شاكمان" يعود إلى الجزائر

أعلنت الشركة الصينية "شاكمان"، الرائدة في مجال صناعة شاحنات الوزن الثقيل، عن عودتها إلى السوق الجزائرية.

ووفق بيان "كارغو كونكت" الموزع الرسمي والحصري لعلامة "شاكمان" في الجزائر، فإن "الإعلان عن الإطلاق الرسمي للعلامة سيكون يوم 10 جويلية المقبل".

وذكرت ذات الشركة، أن "علامة "شاكمان" تعود إلى الجزائر من خلال تقديم خدمات ما بعد البيع لأكثر من 60,000 زبون بالإضافة إلى الزبائن الجدد"، مضيفا أنه "سيتم فتح ورشة جديدة لخدمات ما بعد البيع والصيانة بوادي السمار كخطوة أولية ويتبعها ورشات أخرى في المستقبل عبر التراب الوطني".

كما "ستقوم علامة "شاكمان" رفقة الشركة الجزائرية "كارغو كونكت" بإنشاء مصنع للإنتاج في وقت لاحق بإحدى الولايات الداخلية، والذي سيعزز فرص العمل وتقوية القطاع الصناعي المحلي"، يضيف البيان

