تسليم أشرطة وثائقية لمؤسسات إعلامية في ذكرى عيد الاستقلال

سلّمت وزارة المجاهدين، مساء أمس الثلاثاء، 58 فيلما وشريطا وثائقيا للمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية الوطنية والأجنبية. جاء ذلك خلال مراسم أشرف عليها وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، رفقة وزير الاتصال محمد لعقاب.

ويتعلق الأمر بـ 46 شريطا وثائقيا، و12 فيلما روائيا طويلا، على شكل أقراص صلبة خارجية، منجزة من طرف قطاع المجاهدين، ضمن استراتيجية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وترسيخ روح الوطنية والانتماء لدى الأجيال الصاعدة.

وحضر حفل التسليم وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي وعدد من ممثلي منظمات الأسرة الثورية والمجتمع المدني، إضافة إلى شخصيات تاريخية وأفراد عائلات بعض الشهداء والمجاهدين.

وأكد وزير المجاهدين أن هذا النشاط "يأتي في إطار العمل الحكومي التنسيقي المشترك بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارة الاتصال، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية والتزاماته، في مجال الذاكرة والتاريخ والتي جعلها من الأولويات الاستراتيجية للدولة في الحفاظ على أمن الذاكرة".

وأضاف ربيقة إن "هذه الأعمال تستهدف تعزيز هذا التوجه وفق رؤية شبابية من أجل تبليغ الرسالة التاريخية، في إطار الأعمال التي سينجزها القطاع بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية".

وذكر وزير المجاهدين أنّ رئيس الجمهورية "جاء في برنامجه بنظرة استراتيجية جديدة للصناعة السينماتوغرافية، لاسيما التاريخية منها والتي تغتنم الزخم التاريخي الكبير للجزائر ورموزها للترويج له في قوالب سينمائية عبر الأفلام التاريخية والوثائقية".

وفي مقابل إبرازه جهود قطاعه في التوثيق السمعي البصري للحفاظ على الذاكرة ونشر الثقافة التاريخية، شدّد المسؤول ذاته على أنّ "التوثيق السينمائي والسمعي البصري التاريخي هو في حد ذاته تجسيد إبداعي وفني للوقائع التاريخية وللرموز الوطنية، بما تتضمنه مقتضيات مثل هذه الأعمال".