علم الجزائر يرفرف في موقع تصوير مسلسل "دالاس" الشهير

رفع علم الجزائر لأول مرة، في موقع "الرانش" الذي احتضن تصوير المسلسل الشهير في سنوات الثمانينات "دلاس".

وتعود الحادثة، بفضل المواطنة الجزائرية الأصل المقيمة في ولاية تكساس، نورية هادي، التي لجأت إلى إدارة "الرانش"، للاستفسار، ورفع ملاحظتها "غياب العلم الجزائر في ساحة الموقع" إلى الإدارة، رغم أن الجزائر هي أول بلد يبث المسلسل بعد الولايات المتحدة.

وبعد ملاحظة المواطنة الجزائرية، قررت إدارة "الرانش"، فورا رفع العلم الجزائري، والمصادف مناسبة "عيد الاستقلال"، مقدمة اعتذارا للمواطنة والجزائر، بهذا الشأن.

ويذكر، أن نحو نصف مليون سائح وزائر، يزرون الموقع الشهير كل عام.