انطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين غرداية والمنيعة

انطلقت، أمس الثلاثاء، أشغال إنجاز الشطر الأول على مسافة 10 كلم من ازدواجية شطر الطريق الوطني رقم 1 الذي يربط ولايتي غرداية والمنيعة.

ومن جهته، أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، لدى إشرافه على انطلاق الأشغال، بأن الجهود تبقى متواصلة من أجل الانتهاء من إنجاز الطريق السريع الجزائر-غرداية قبل انقضاء السنة الجارية.

ودعا رخروخ بالمناسبة، وهو الذي حلّ بالولاية مرفوقا بوزير الصحة، عبد الحق سايحي، إلى الحفاظ وصيانة وتحسين وضعية واستدامة البنية التحتية الطرقية عبر الوطن.

كما أبرز رخروخ، الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، بخصوص عصرنة وإنجاز ازدواجية الطرقات، وتدعيم وتحسين مستوى خدمات شبكة الطرق في البلاد، والتي يبلغ طولها أكثر من 144.000 كلم.

وأمر رخروخ، بتخصيص غلاف مالي معتبر لصيانة شطر الطريق الوطني رقم 1 الذي يربط غرداية بالحدود الإدارية لولاية المنيعة، من أجل مواكبة تحدي صيانة وتحديث هذا الطريق الذي يعد همزة وصل بين الشمال والجنوب، ولتحسين حركية النقل وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الجزء من البلاد.

وسيشتمل هذا المشروع، طبقا للمخطط الرئيسي للتهيئة الإقليمية الذي ينص على إنجاز الشطر الأول بمبلغ 1.6 مليار دج، بشكل أساسي على توسيع وعصرنة وتدعيم محور الطريق الوطني رقم 1 لجعله يتلاءم مع حجم التدفق المتزايد وغير المنقطع لحركة المرور بين ولايات الشمال والجنوب.

وأشار الوزير، إلى أن مختلف المشاريع الهيكلة المنطلقة أو التي هي على وشك الانطلاق على الصعيد الوطني، تهدف إلى تحديث الطرق السيارة والطرق الوطنية والقضاء على ''النقاط السوداء'' وتسهيل حركة المرور على مستوى العديد من محاور شبكة الطرق.