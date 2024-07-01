أهم ما قاله مدرب بلوزداد باكيتا عن النهائي

استفدنا من 10 أيام لتحضير النهائي، سندخل في تربص مغلق، على العموم حضرنا بشكل جيد من جميع النواحي، نعرف بعضنا جيدا لا توجد أسرار بيننا نحن والمولودية.

قمنا بالتركيز على الجانب النفسي ممكن المباراة تمتد للأشواط الإضافية وضربات الجزاء

هذه المباراة الثالثة بيننا هذا الموسم وأكيد تختلف تماما عن مباراتي البطولة من كل الجوانب

الفريقان واللاعبين يحترمان بعضهما كثيرا، جزئيات ستصنع الفارق.

نحن في نهاية موسم، اللاعبون مرهقون نفسيا وبدنيا لكن لما عرفنا تاريخ النهائي كان لدي الوقت للتحضير الكل كان مجندا.

لا يوجد ضغط، الضغط عندما تكون لديك مشاكل صحية، كرة القدم رياضة فيها فوز وخسارة

وجدت الفريق في وضعية معقدة، تأهلنا لرابطة الأبطال للمرة الخامسة وننافس على التتويج التاسع لكأس الجزائر الموسم ايجابي بالنسبة لنا

بلايلي لاعب مميز لكننا لا نركز عليه سنلعب بطريقتنا المعتادة كما وجهناهم في مباراتي البطولة

ثابتي ومرزوقي أيضا لاعبان جيدان ونحن نملك أيضا أسماء قوية

لعبت 3 كؤوس عالم ولم أعرف الضغط هذا لقاء عادي بالنسبة لي دون أدنى ضغط.