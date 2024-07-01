أهم ما قاله مدرب مولودية الجزائر بومال عن النهائي

التأخر في تحديد تاريخ نهائي كأس الجزائر كان مزعجا بالنسبة لنا.

منذ ضمان اللقب أمام اتحاد العاصمة سيرنا التعداد تحسبا لهذا الموعد مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل.

الحافز في لعب نهائي كأس الجزائر أكبر من العوامل المناخية مثل الحرارة

لعب النهائي في تاريخ عظيم وفي ملعب 5 جويلية أمام رئيس الجمهورية يمنحنا حوافز إضافية

رفعنا وتيرة العمل ثم خففنا وتيرة التدريبات حاولنا الاسترجاع

نهائي تاريخ غير مسبوق بين أفضل فريقين في البطولة

تعادلنا في مباراتي البطولة، أخفينا أوراقنا في المباراة الثانية في البطولة

نعمل على تطوير الفريق وتحسين العمل الهجومي التنشيط الهجومي وايجاد الثغرة في دفاع الشباب

شباب بلوزداد هو الفريق الذي سعى الجميع للإطاحة به في أخر 4 سنوات

حضرنا أنفسنا لكل السناريوهات بما فيها الوصول إلى ضربات الترجيح

لا أستبق الأحداث أريد انهاء هذا الموسم التاريخي بلقب ثان نريد كتابة التاريخ ومنافسنا يريد العكس

بعد 48 ساعة وبعد مباراة النهائي سأقول لكم إن كان الموسم مثاليا بالنسبة لي أم لا.

بلايلي بعد مباراة وهران كان يعاني من إصابة، لكنه تعافي وصار جاهزا للمواجهة