شهداء وجرحى جراء تواصل القصف الصهيوني على غزة

استشهد 17 فلسطينيا وأصيب عشرات الآخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، وحي الشجاعية، شرق مدينة غزة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع، أن الاحتلال الصهيوني استهدف شاحنة نقل غاز الطهي وتجمعا للفلسطينيين في مخيم المغازي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الوضع الصحي داخل المستشفى "كارثي"، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية مع الارتفاع المستمر في أعداد الشهداء والجرحى.

كما استشهد 4 فلسطينيين في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، وأصيب ما يربو عن 20آخرين بجروح متفاوتة، في قصف مدفعي للاحتلال الصهيوني استهدف تجمعات للنازحين على المدخل الغربي للحي، الذي يشهد عملية عسكرية واسعة منذ أسبوع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37925 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87141 جريحا، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، يتعذر على طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، حسبما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية.