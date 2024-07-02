الانطلاق الفعلي في تخزين المنتجات الفلاحية

أعطى الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم والمؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، إشارة الانطلاق الفعلي لعمليات التخزين لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

وقد عقد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية حميد بن ساعد، أمس، بالمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل اجتماعا مع ممثلي الشعب الفلاحية المعنية وكذا ممثلين عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة والمنتجين وإطارات من الوزارة في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

وأوضح بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى الأهداف المسطرة لتأسيس المخزونات الاستراتيجية والذي من خلالها تم إعطاء إشارة الانطلاق الفعلي لعمليات التخزين مع منتجي ومخزني هذه المواد، تحت إشراف الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم والمؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية.

وأفاد المصدر ذاته، أنه تم التأكيد على الأهداف المسطرة والتي تتمثل في البطاطا 150.000 طن، البصل 40.000 طن والثوم 15.000 طن. حيث أكد الأمين العام، بهذه المناسبة، على الأهمية التي توليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمرافقة هذه الشعبة وكذا التكفل بانشغالات المهنيين للنهوض وتطوير هذه الشعبة الاستراتيجية. كما سمح هذا اللقاء بتبادل ومناقشة وضعية مختلف البرامج تطوير وضبط للمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسعة البطاطا والثوم والبصل.