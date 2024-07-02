بتخفيضات تصل إلى 62% .. الطاسيلي تطلق "عرض الجزائر"

كشفت شركة طيران الطاسيلي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق "عرض الجزائر"، الذي يقرّ تخفيضات استثنائية تصل إلى 62% لمدة 62 يوما على جميع الوجهات الدولية.

وأوضحت الشركة، أن العرض المطروح على الزبائن بمناسبة موسم الاصطياف يبقى ساري المفعول خلال الفترة الممتدة من 5 جويلية الجاري، وإلى غاية 7 سبتمبر 2024.

وتقضي الاستفادة من التخفيضات باحتساب سعر التذكرة على جميع الوجهات الدولية، انطلاقا من سعر 13.600 دينار جزائري فقط لرحلة ذهاب من الجزائر إلى فرنسا، و94 يورو من فرنسا إلى الجزائر، على أن يكون سعر تذكرة الدرجة الأولى انطلاقا من 49.000 دينار جزائري لرحلة ذهاب من الجزائر إلى فرنسا، و438 يورو من فرنسا إلى الجزائر.

للتذكير، فإن طيران الطاسيلي، شركة فرعية لمجمع سوناطراك بصفة 100%، متخصصة في نقل محترفي القطاع النفطي وشبه النفطي، والنقل المنتظم الداخلي والدولي، منذ مارس 2013.