"مجهودات الجزائر أثارت غيرة وقهر أعدائها"

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إن لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تنافس الجزائر في هذه الأرقام في مجال السكن.

وخلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات، عبر كامل التراب الوطني، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، قال الرئيس تبون، "اليوم أعلن عن الانطلاق في توزيع أزيد من 251 ألف سكن عبر كامل تراب الجمهورية، ولا يوجد أي بلد في العالم ممكن أن يزاحمنا في هذه الأرقام لا في الدول العظمى أو الصغرى".

وأضاف تبون إن "مدينة سيدي عبد الله كانت أرضا بيضاء، وانطلقنا في برنامج طموح بإنشاء مدينة جديدة وتصحيح ما يمكن أن يُصحح"، مؤكدا أن "مجهودات الجزائر أثارت غيرة وقهر أعداء الجزائر" رغم أن هذه المدن الجديدة لم تأخذ حقها في الإعلام ضمن جهود التنمية".

وهنأ الرئيس الجزائريات والجزائريين بسكناتهم "سنواصل في هذا المنوال حتى نغطي كل الحاجيات، السكن هو الأساس في بناء اقتصاد قوي والسكنات هي الآن جزائرية 100 بالمائة"، مشيرا الى أن "السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر بلد عملاق أسسها عمالقة وضحى من أجلها عمالقة على غرار المجاهد الراحل عثمان بلوزداد".

كما أعرب عن شكره لوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي ولكل إطارات وعمال وزارة السكن لجهودهم الجبارة في إنجاز هذه السكنات، متمنيا من كل "الجزائريين أن يشيدوا بإنجازات وطنهم الحر الذي ضحى من أجله ملايين الشهداء".