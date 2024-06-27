الفنان نور الدين سعودي في ذمة الله

توفي، اليوم الأربعاء، الموسيقي والفنان نور الدين سعودي، المدير العام الأسبق لأوبرا الجزائر، الذي وافته المنية على إثر حادث مرور مؤلم، وإثر ذلك تقدمت وزيرة الثقافة والفنون بتعازيها إلى عائلة الفقيد وإلى العائلة الفنية الكبيرة.

وجاء في نص التعزية "ببالغ الحزن والأسى، تلقت الدكتورة صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون بتأثر عميق، خبر وفاة المرحوم الفنان الموسيقي نور الدين سعودي، وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الوزيرة لأسرة الفنان الراحل، ولكل العائلة الفنية الكبيرة، بخالص التعازي وصادق المواساة".

والمرحوم نور الدين سعودي، باحث في ما قبل التاريخ وعلم الأرض، عمل مديرًا للمركز الوطني للبحوث الأنثروبولوجيا والتاريخية وما قبل التاريخ، منذ عام 1994 وحتى 2001، ليتفرغ بعدها للبحث العلمي.

كما للفقيد إسهامات فنية في ميدان الموسيقى الأندلسية بحيث تشكل "الموسيقى" جانبًا مهمًا من شخصيته ذلك أنه درس الموسيقى الأندلسية عام 1978 بمعهد الموسيقى بالجزائر العاصمة، كما كان من بين الأعضاء المؤسسين لجمعيات موسيقية تعنى بالموسيقى الأندلسية مثل الجمعية الموسيقية الفخارجية 1981 والجمعية السندسية 1986.