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عطاف يستقبل مبعوث الحكومة الصينية

3 جولية 2024 ()
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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، مبعوث الحكومة الصينية الخاص بشؤون الشرق الأوسط، تشاي جيون.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الشراكة والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين وبحث آفاق تعزيزها، لاسيما في الميادين الاقتصادية، وذلك في إطار تجسيد النتائج الهامة التي تمخضت عن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية الصين الشعبية شهر جويلية 2023.

وأضاف البيان، أن الوزير عطاف ناقش مع المبعوث الخاص الصيني الاستحقاقات متعددة الأطراف المقبلة التي تجمع الصين بكل من القارة الإفريقية والعالم العربي.

وفي ختام اللقاء، أشاد الطرفان بالتنسيق الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية، لاسيما على مستوى مجلس الأمن الأممي، خدمة للسلم والأمن الدوليين ونصرة للقضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

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